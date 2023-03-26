Представитель Флориды зачитал вымышленные имена, которые звучат как неприличные фразы

Робинсон-младший произносит имена Анита Дик (Anita Dick) и Холден Хискок (Holden Hiscock), которые звучат как «Мне нужен ***» («I need a dick») и «Держу его ***» («Holding his cock»). Представитель Флориды, судя по его лицу, ничего необычного не замечает, но женщина рядом с ним подносит руку ко рту.