Реклама
Новости

Представитель Флориды зачитал вымышленные имена, которые звучат как неприличные фразы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

Член палаты представителей по гражданскому правосудию от Флориды Уилл Робинсон-младший во время заседания зачитал из протокола вымышленные имена, которые звучат как неприличные фразы. Такими вещами занимался Барт Симпсон, вспомнили в соцсетях.

Робинсон-младший произносит имена Анита Дик (Anita Dick) и Холден Хискок (Holden Hiscock), которые звучат как «Мне нужен ***» («I need a dick») и «Держу его ***» («Holding his cock»). Представитель Флориды, судя по его лицу, ничего необычного не замечает, но женщина рядом с ним подносит руку ко рту.

«Слава богу, в моем родном штате еще осталось несколько человек с чувством юмора», — написал один из пользователей.

В русском языке тоже есть аналоги Аните Дик и Холдену Хискоку — например, Лена Головач и Дон Ягон.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»