Представитель Флориды зачитал вымышленные имена, которые звучат как неприличные фразы

Член палаты представителей по гражданскому правосудию от Флориды Уилл Робинсон-младший во время заседания зачитал из протокола вымышленные имена, которые звучат как неприличные фразы. Такими вещами занимался Барт Симпсон, вспомнили в соцсетях.
Робинсон-младший произносит имена Анита Дик (Anita Dick) и Холден Хискок (Holden Hiscock), которые звучат как «Мне нужен ***» («I need a dick») и «Держу его ***» («Holding his cock»). Представитель Флориды, судя по его лицу, ничего необычного не замечает, но женщина рядом с ним подносит руку ко рту.
«Слава богу, в моем родном штате еще осталось несколько человек с чувством юмора», — написал один из пользователей.
В русском языке тоже есть аналоги Аните Дик и Холдену Хискоку — например, Лена Головач и Дон Ягон.