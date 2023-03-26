В Тульской области взорвался дрон. Три человека пострадали

Три человека пострадали от взрыва беспилотника в центральной части города Киреевска Тульской области (примерно в 30 километрах к юго-востоку от Тулы), сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Двое из них — молодые люди 2002 и 2006 года рождения — получили осколочные ранения, сообщает РБК.