В Тульской области взорвался дрон. Три человека пострадали

Три человека пострадали от взрыва беспилотника в центральной части города Киреевска Тульской области (примерно в 30 километрах к юго-востоку от Тулы), сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Двое из них — молодые люди 2002 и 2006 года рождения — получили осколочные ранения, сообщает РБК.
Взрыв, по данным ЕДДС, произошел в 15:19. По данным источника телеграм-канала Shot, в Киреевске упал беспилотник Ту-141 «Стриж» со взрывчаткой. На месте взрыва образовалась большая воронка, в домах вылетели стекла.
Первый БПЛА был в Тульской области в начале месяца — тоже в Киреевском районе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры тогда не было.