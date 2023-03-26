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Вышел новый трейлер ребута «Зловещих мертвецов» от Ли Кронина

Виктория Шанина
Сегодня в 16:19

Warner Bros. Pictures выпустила еще один полноценный трейлер хоррора «Восстание зловещих мертвецов» — новой версии «Зловещих мертвецов» с двумя девушками вместо Брюса Кэмпбелла в главных ролях и многоквартирным домом вместо лесной хижины.

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе. Две сестры Бет (Лили Салливан) и Элли (Алисса Сазерленд) пытаются защитить свою семью от множества мертвецов, которые пытаются пробраться к ним в квартиру. Удача оказывается на их стороне, когда они находят загадочную книгу, которая способна воскрешать мертвых.

В новом ролике показаны виниловые пластинки и раритетные проигрыватели, красивые деревянные лифты и очень милая сцена с семьей. В целом все очень приятно, примерно до 30-й секунды трейлера, пока в гармоничную атмосферу не начинает врываться сверхъестественное.

Режиссером и сценаристом ребута выступил Ли Кронин, известный по хоррору «Другой». Брюс Кэмпбелл из оригинальной картины стал исполнительным продюсером. Съемки при поддержке New Line Cinema проходили в Новой Зеландии.

Изначально хоррор «Восстание зловещих мертвецов» должен был выйти на стриминговой платформе HBO Max в 2022 году. Однако Warner Bros. Discovery вместо этого решила дать сиквелу полноценный кинотеатральный релиз, а вместе с тем сдвинулась дата премьеры. Фильм дебютирует 21 апреля 2023 года.

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Брюс Кэмпбелл
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