Вышел новый трейлер ребута «Зловещих мертвецов» от Ли Кронина

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе. Две сестры Бет (Лили Салливан) и Элли (Алисса Сазерленд) пытаются защитить свою семью от множества мертвецов, которые пытаются пробраться к ним в квартиру. Удача оказывается на их стороне, когда они находят загадочную книгу, которая способна воскрешать мертвых.