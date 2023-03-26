Роскосмос и ЕКА договорились вернуть друг другу оборудование по проекту «ЭкзоМарс»

В марте 2022 года совет Европейского космического агентства приостановил сотрудничество с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс». На тот момент глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил о планах Роскосмоса работать над собственной миссией по исследованию Марса.