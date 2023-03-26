Роскосмос и ЕКА договорились вернуть друг другу оборудование по проекту «ЭкзоМарс»

Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) пришли к соглашению по взаимному возврату оборудования, которое использовалось в рамках проекта «ЭкзоМарс-2022». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
«Сейчас на предприятии Thales Alenia Space Italy (г. Турин, Италия) проводятся работы по возвращению российской материальной части вместе с нашими специалистами», — говорится в сообщении Роскосмоса.
На сайте Роскосмос поясняет, что корпорация получит обратно десантный модуль с посадочной платформой и научные приборы. Какое оборудование вернет ЕКА российская сторона, не уточняется.
Роскосмос вместе с Российской академией наук планируют продолжить исследования Марса на базе разработок проекта «ЭкзоМарс-2022». Возможно, с привлечением иностранных партнеров.
В марте 2022 года совет Европейского космического агентства приостановил сотрудничество с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс». На тот момент глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил о планах Роскосмоса работать над собственной миссией по исследованию Марса.
В июле глава ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство полностью прекращает сотрудничество с Роскосмосом по проекту «ЭкзоМарс». Тогда же стороны начали прорабатывать вопрос возвращения оборудования.
Миссия «ЭкзоМарс» была запущена с космодрома Байконур 14 марта 2016 года. Тогда на планету были отправлены зонд «Скиапарелли» и орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter.
Первый разбился при посадке на Марс, второй помог исследователям совершить ряд открытий, включая обнаружение значительных объемов воды в системе каньонов планеты, долинах Маринер.
В 2022 году к нему должны были присоединиться европейский марсоход «Розалинда Франклин» и посадочная платформа «Казачок».