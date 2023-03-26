Microsoft устранила уязвимость, позволяющую хакерам восстанавливать обрезанные части скриншотов

Проблему обнаружили в инструментах Snip & Sketch в Windows 10 и Snipping Tool в Windows 11. Уязвимость срабатывала в том случае, если отредактированное изображение сохранено поверх исходного файла, но в случае редактирования перед сохранением или копии скрина в электронном письме ничего не случалось.