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Microsoft устранила уязвимость, позволяющую хакерам восстанавливать обрезанные части скриншотов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:10

Microsoft выпустила обновление для устранения уязвимости, позволяющей восстанавливать обрезанные части скриншотов. Впервые про эту уязвимость, получившую название aCropalypse, рассказал портал Bleeping Computer.

Проблему обнаружили в инструментах Snip & Sketch в Windows 10 и Snipping Tool в Windows 11. Уязвимость срабатывала в том случае, если отредактированное изображение сохранено поверх исходного файла, но в случае редактирования перед сохранением или копии скрина в электронном письме ничего не случалось.

Microsoft впервые узнала об этой проблеме в начале этой недели. Именно тогда председатель рабочей группы по формату изображений PNG Крис Блюм обратил на это внимание Дэвида Бьюкенена и Саймона Аарона — тех самых исследователей безопасности, которые сначала обнаружили уязвимость aCropalypse в инструментах разметки Google Pixel.

Как и в Windows, уязвимость в Pixel позволяет хакерам отменить редактирование — обрезку или закрашивание, — которое пользователи используют, чтобы скрыть личную информацию на изображении.

Подробности по теме
Популярное приложение для скриншотов Lightshot легко взломать. И найти там любую картинку
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