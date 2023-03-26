ВШЭ: в 2022 году лишь 5% россиян обращались к психологу

Авторы доклада отметили, что по сравнению с 2021 годом «заметных подвижек не произошло». К психологам несколько чаще обращались молодые люди, однако различие с пожилыми людьми «немного уменьшилось».
Сильных изменений в использовании антидепрессантов и успокоительных средств в 2022 году также не произошло, говорится в докладе. «Как и в 2021 году, их принимал каждый седьмой опрошенный. Доля принимающих успокоительные препараты среди женщин в 2,5 раза выше, чем среди мужчин (20% против 8%), а среди бедных — в два раза выше, чем среди обеспеченных», — узнали в ВШЭ.
В Москве и Петербурге успокоительные в 2022 году принимали 20% респондентов, в других городах — 15%, в сельской местности — 11%. Опрос проводился в октябре прошлого года, анализировались 2000 анкет совершеннолетних граждан.