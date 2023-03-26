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ВШЭ: в 2022 году лишь 5% россиян обращались к психологу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:10

5% россиян в 2022 году обращались за профессиональной психологической помощью, выяснил факультет социальных наук НИУ ВШЭ. Ученые выпустили доклад «Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения», который есть в распоряжении ТАСС.

Авторы доклада отметили, что по сравнению с 2021 годом «заметных подвижек не произошло». К психологам несколько чаще обращались молодые люди, однако различие с пожилыми людьми «немного уменьшилось».

Сильных изменений в использовании антидепрессантов и успокоительных средств в 2022 году также не произошло, говорится в докладе. «Как и в 2021 году, их принимал каждый седьмой опрошенный. Доля принимающих успокоительные препараты среди женщин в 2,5 раза выше, чем среди мужчин (20% против 8%), а среди бедных — в два раза выше, чем среди обеспеченных», — узнали в ВШЭ.

В Москве и Петербурге успокоительные в 2022 году принимали 20% респондентов, в других городах — 15%, в сельской местности — 11%. Опрос проводился в октябре прошлого года, анализировались 2000 анкет совершеннолетних граждан.

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