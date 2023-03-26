Умер бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак

В возрасте 101 года умер заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, режиссер, бывший директор Театра на Малой Бронной, а также Театра на Таганке Николай Дупак. Об этом сообщает пресс-служба последнего.
«Николай Лукьянович сыграл основополагающую роль в становлении Театра на Таганке <…> При нем театр сменил название на то, которое все знают сегодня, и под его руководством появилась эмблема Театра в виде красного квадрата», — пишет пресс-служба.
Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в Донецкой области. В Киеве он окончил театральный институт и работал на киностудии. Когда началась Вторая мировая война, Дупак ушел на фронт, где был трижды ранен.
Дупак играл в Театре им. Станиславского и Театре на Таганке, снимался в кино в эпизодических ролях. Весной 1941 года его пригласили на главную роль в «Тарасе Бульбе», но фильм не сняли из‑за войны.
Пост директора Театра на Таганке Николай Дупак занял в 1963 году. Тогда же он позвал Юрия Любимова на должность художественного руководителя.
«Именно тогда Юрий Любимов поставил легендарную пьесу, идущую до сих пор, „Добрый человек из Сезуана“. Под руководством Николая Дупака в Театре на Таганке было построено новое здание из красного кирпича, где сейчас располагается Новая сцена», — заявили в театре.
Чуть позже он принял на работу в театр Владимира Высоцкого. Дупак пробыл директором Театра на Таганке в общей сложности более 30 лет. В этой работе был только один длительный перерыв — в 1977 году, когда Николай Дупак около года руководил Театром на Малой Бронной.