Умер бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак

Чуть позже он принял на работу в театр Владимира Высоцкого. Дупак пробыл директором Театра на Таганке в общей сложности более 30 лет. В этой работе был только один длительный перерыв — в 1977 году, когда Николай Дупак около года руководил Театром на Малой Бронной.