Летом «Победа» начнет летать из Самары в Турцию

Со 2 июня российский лоукостер «Победа» запускает рейсы из Самары на турецкий курорт Анталью. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 38,4 тыс. рублей.
Ранее авиакомпания также объявила, что с 1 июня начнет летать в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани. Также в планах — полеты в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.
Новые рейсы «Победа» запускает в рамках региональной программы в летнем сезоне-2023. На сайте АТОР можно найти тарифы на перелеты в Анталью из семи российских регионов.