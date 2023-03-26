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Летом «Победа» начнет летать из Самары в Турцию

Виктория Шанина
Сегодня в 13:09

Со 2 июня российский лоукостер «Победа» запускает рейсы из Самары на турецкий курорт Анталью. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 38,4 тыс. рублей.

Ранее авиакомпания также объявила, что с 1 июня начнет летать в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани. Также в планах — полеты в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.

Новые рейсы «Победа» запускает в рамках региональной программы в летнем сезоне-2023. На сайте АТОР можно найти тарифы на перелеты в Анталью из семи российских регионов.

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Ассоциация туроператоров России
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