26 марта может стать самым дождливым днем в Москве за последние 75 лет

Воскресенье 26 марта в Москве может стать самым дождливым днем за последние 75 лет. Об этом в своем телеграм-канале пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На столичный регион обрушится от 10 до 19 миллиметров осадков — это 1–2 ведра дождевой воды на квадратный метр, поясняет Тишковец. Кроме того, этот показатель составляет 25–50% месячной нормы.
«Особенно будет лить как из ведра с 12 до 15 часов. Выходя на улицу, не забудьте зонт, иначе промокните до нитки», — предупреждает сотрудник «Фобос».
В последний раз так дождливо в этот день было только 26 марта 1951 года. Больше таких случаев не было за всю историю столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года.
«С высокой вероятностью можно прогнозировать, что сегодняшний выходной станем самым влажным как минимум за последние 75 лет, и будет побит суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века», — заключил Тишковец.