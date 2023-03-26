Реклама
Новости

26 марта может стать самым дождливым днем в Москве за последние 75 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 11:49

Воскресенье 26 марта в Москве может стать самым дождливым днем за последние 75 лет. Об этом в своем телеграм-канале пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На столичный регион обрушится от 10 до 19 миллиметров осадков — это 1–2 ведра дождевой воды на квадратный метр, поясняет Тишковец. Кроме того, этот показатель составляет 25–50% месячной нормы.

«Особенно будет лить как из ведра с 12 до 15 часов. Выходя на улицу, не забудьте зонт, иначе промокните до нитки», — предупреждает сотрудник «Фобос».

В последний раз так дождливо в этот день было только 26 марта 1951 года. Больше таких случаев не было за всю историю столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года.

«С высокой вероятностью можно прогнозировать, что сегодняшний выходной станем самым влажным как минимум за последние 75 лет, и будет побит суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века», — заключил Тишковец.

расскажите друзьям
теги
ВДНХ
люди
Евгений Тишковец
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»