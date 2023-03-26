Россияне установили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре

«Впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. Таким образом, пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах», — пишет Конюхов.