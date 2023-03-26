Россияне установили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре

Турист Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности полета на тепловом воздушном шаре без посадок. Об этом Конюхов рассказал в своем телеграм-канале.
Путешествие началось утром 24 марта. Шар прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края, совершив посадку в ранним утром 26 марта.
Россияне преодолели на шаре 2540 километров, долетев от Кировска Мурманской области до Хатанги Красноярского края. Предыдущий рекорд был на 174 километров меньше.
«Впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. Таким образом, пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах», — пишет Конюхов.
Максимальная высота полета составила 5.820 метров. Самая большая набранная скорость — 109 километров в час.
Предыдущий рекорд установили Мичио Канда и Чикацу Какинума еще в 1994 году — они продержались на лидирующей позиции 29 лет. Японцы пролетели над Австралией 2366 километров.