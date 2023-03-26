На курорте Баден-Баден массово закрываются отели, бутики и кафе из‑за отсутствия россиян

Кроме того, на курорт приезжает больше беженцев из Украины, нежели в любой другой город на юго-западе Германии. Из‑за этого в Баден-Бадене царит напряженная обстановка — русские и украинцы могут конфликтовать. Хотя, по словам местных жителей, происходит это нечасто, это тоже может стать поводом отказа от поездки в Баден-Баден.