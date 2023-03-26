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На курорте Баден-Баден массово закрываются отели, бутики и кафе из‑за отсутствия россиян

Виктория Шанина
Сегодня в 10:17

Курортный город Баден-Баден в Германии столкнулся с рядом проблем из‑за оттока туристов из России. Об этом пишет издание Schwäbische Zeitung.

По данным издания, курорт был популярен среди российских туристов на протяжении 200 лет. Там продавались шоколад и пиво из России, водка и икра. Большая часть бизнеса зависела от регулярного потока россиян — теперь, когда его нет, в городе массово закрываются рестораны, отели и бутики.

Наиболее частыми туристами курорта были состоятельные русские. После начала военной операции и введения санкций стало сложнее приезжать в страну, и богатым россиянам пришлось продавать свою недвижимость в городе. Несколько частных самолетов были изъяты в аэропорту.

Российский дирижер Валерий Гергиев был вынужден прекратить сотрудничество с местным концертным залом. В администрации города Баден-Баден тогда заявили, что не могут и не хотят держать нейтралитет ввиду военных действий.

Кроме того, на курорт приезжает больше беженцев из Украины, нежели в любой другой город на юго-западе Германии. Из‑за этого в Баден-Бадене царит напряженная обстановка — русские и украинцы могут конфликтовать. Хотя, по словам местных жителей, происходит это нечасто, это тоже может стать поводом отказа от поездки в Баден-Баден.

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Валерий Гергиев
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