Собянин: посещаемость московских музеев в 2022 году выросла на 9% по сравнению с доковидным 2019-м

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году столичные музеи посетили 16,7 млн человек. Сообщение опубликовано на его официальном сайте.
Во время пандемии этот показатель составил 7,7 млн человек. По сравнению с доковидным 2019-м показатели посещаемости увеличились на 9%, отметил Собянин.
26 тыс. спектаклей и представлений в Москве увидели 5,4 млн человек — по словам градоначальника, это в два раза больше, чем в пандемийное время.
«Сегодня, в День работника культуры, я от всей души поздравляю с праздником московских музейщиков, артистов, музыкантов, библиотекарей и всех, кто посвятил свою жизнь служению музам», — заявил он.
QR-коды, необходимые для посещения театров и музеев, были отменены в Москве 3 марта 2022 года. Спустя еще 11 дней в столице было прекращено действие масочного режима и других коронавирусных ограничений.