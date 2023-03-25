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Собянин: посещаемость московских музеев в 2022 году выросла на 9% по сравнению с доковидным 2019-м

Денис Ламехов
Сегодня в 19:50

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году столичные музеи посетили 16,7 млн человек. Сообщение опубликовано на его официальном сайте.

Во время пандемии этот показатель составил 7,7 млн человек. По сравнению с доковидным 2019-м показатели посещаемости увеличились на 9%, отметил Собянин.

26 тыс. спектаклей и представлений в Москве увидели 5,4 млн человек — по словам градоначальника, это в два раза больше, чем в пандемийное время.

«Сегодня, в День работника культуры, я от всей души поздравляю с праздником московских музейщиков, артистов, музыкантов, библиотекарей и всех, кто посвятил свою жизнь служению музам», — заявил он.

QR-коды, необходимые для посещения театров и музеев, были отменены в Москве 3 марта 2022 года. Спустя еще 11 дней в столице было прекращено действие масочного режима и других коронавирусных ограничений.

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