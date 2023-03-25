«Укрэнерго» попросило украинцев не участвовать в «Часе Земли»

«Укрэнерго» попросило украинцев не присоединяться к акции «Час Земли». В национальной компании считают, что инициатива может повредить энергосистеме.
В «Укрэнерго» заявили, что «Час Земли» и в мирное время приводит лишь к дополнительной работе диспетчеров. Там пояснили, что массовое отключение света на один час создает профицит вырабатываемой энергии. А поскольку количество производимой и потребляемой электроэнергии должны друг другу соответствовать, диспетчеру приходится отключать работающие энергоблоки.
«Лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток», — сказали в «Укрэнерго», добавив, что всячески поддерживают экоинициативы, направленные на борьбу с изменением климата.
Ранее отказаться от участия в «Часе Земли» решили в Кремле, но по другой причине. Все дело в том, что организатора акции Всемирный фонд дикой природы (WWF)* внесли в реестр иностранных агентов.
После получения иноагентского статуса фонд решил провести в России «Час Земли» лишь в онлайне. Акция стартует 25 марта в 20.30 по локальному времени.