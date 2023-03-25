«Укрэнерго» попросило украинцев не участвовать в «Часе Земли»

В «Укрэнерго» заявили, что «Час Земли» и в мирное время приводит лишь к дополнительной работе диспетчеров. Там пояснили, что массовое отключение света на один час создает профицит вырабатываемой энергии. А поскольку количество производимой и потребляемой электроэнергии должны друг другу соответствовать, диспетчеру приходится отключать работающие энергоблоки.