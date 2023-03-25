Генпрокуратура предложила обязать полицию следить за психически нездоровыми людьми

«Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей, близких родственников о том, как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям», — цитирует ее слова ТАСС.