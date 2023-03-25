Генпрокуратура предложила обязать полицию следить за психически нездоровыми людьми

Генпрокуратура считает, что полиция должна контролировать психически нездоровых людей. Об этом сообщила замначальника управления ведомства по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина.
«Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей, близких родственников о том, как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям», — цитирует ее слова ТАСС.
По словам Ребриной, еще в октябре Генпрокуратура направила данную инициативу в правительственную комиссию по защите прав несовершеннолетних. Это произошло после нескольких проверок сообщений о сексуализированном насилии над детьми.
Сейчас закон обязывает психдиспансеры ежегодно передавать силовикам информацию о людях с психическими расстройствами. В конце прошлого года депутаты петербургского Заксобрания предложили сделать эту процедуру ежемесячной. Они связали свою инициативу с нападением на школу Ижевска, которое в сентябре 2022 года совершил состоящий на учете в психдиспансере Артем Казанцев. Тогда погибли 17 человек, еще 23 получили ранения.