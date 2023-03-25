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Генпрокуратура предложила обязать полицию следить за психически нездоровыми людьми

Семён Гудошников
Сегодня в 16:44

Генпрокуратура считает, что полиция должна контролировать психически нездоровых людей. Об этом сообщила замначальника управления ведомства по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина.

«Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей, близких родственников о том, как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям», — цитирует ее слова ТАСС.

По словам Ребриной, еще в октябре Генпрокуратура направила данную инициативу в правительственную комиссию по защите прав несовершеннолетних. Это произошло после нескольких проверок сообщений о сексуализированном насилии над детьми.

Сейчас закон обязывает психдиспансеры ежегодно передавать силовикам информацию о людях с психическими расстройствами. В конце прошлого года депутаты петербургского Заксобрания предложили сделать эту процедуру ежемесячной. Они связали свою инициативу с нападением на школу Ижевска, которое в сентябре 2022 года совершил состоящий на учете в психдиспансере Артем Казанцев. Тогда погибли 17 человек, еще 23 получили ранения.

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