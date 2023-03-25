В Новой Зеландии будут помогать подросткам, пережившим расставание

Минсоцразвития страны провело опрос 1200 молодых новозеландцев и выяснило, что 68% нуждались в специализированной помощи после расставания. Замглавы министерства Приянча Радхакришнан надеется, что кампания повлияет на то, как молодые люди будут подходить к своим следующим отношениям.