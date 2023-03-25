В Новой Зеландии будут помогать подросткам, пережившим расставание

Министерство социального развития Новой Зеландии выделит 4 млн долларов в течение трех лет на помощь подросткам, пережившим расставание. Об этом сообщает CNN.
Часть денег пойдет на специальную линию поддержки по телефону или электронной почте. Их получит организация Youthline, занимающаяся психологической помощью людям от 12 до 24 лет. Она расширит свою службу горячей линии.
Минсоцразвития страны провело опрос 1200 молодых новозеландцев и выяснило, что 68% нуждались в специализированной помощи после расставания. Замглавы министерства Приянча Радхакришнан надеется, что кампания повлияет на то, как молодые люди будут подходить к своим следующим отношениям.
Кампания получила название Love Better («Люби лучше»), а ее слоган — «Владей чувствами». Она стала частью более широкой национальной стратегии правительства по искоренению домашнего и сексуализированного насилия.
По данным местного Минюста, полиция страны ежегодно расследует более 10 тыс. случаев семейного насилия. «В Новой Зеландии позорная статистика семейного и сексуализированного насилия, и нам нужны инновационные подходы, чтобы разорвать порочный круг», — отметила Радхакришнан.