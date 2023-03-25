Канье Уэст вернулся в инстаграм* и написал, что снова любит евреев

В октябре же во время показа своей марки Yeezy на Парижской неделе моды он представил футболки со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке. Затем он потерял совместные проекты с Balenciaga и adidas, еще раз отметился антисемитскими высказываниями, выразил симпатию Гитлеру, а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида, за что Twitter в очередной раз заблокировал его учетную запись.