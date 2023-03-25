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Канье Уэст вернулся в инстаграм* и написал, что снова любит евреев

Семён Гудошников
Сегодня в 14:04

Канье Уэст сделал первый пост после многомесячной блокировки во всех соцсетях за расистские высказывания. В своем инстаграме* он написал, что «вновь полюбил евреев». Изменить свое отношение к этому народу помог фильм «Мачо и ботан» («21 jump street»), который он посмотрел.

«Никто не должен испытывать гнев на одного или двух людей и превращать это в ненависть к миллионам невинных людей. Ни одного христианина нельзя назвать антисемитом, зная, что Иисус еврей», —добавил Уэст.

Уэста заблокировали в инстаграме в октябре 2022 года. Причиной послужила публикация его личного сообщения рэперу Diddy со словами: «Ты будешь примером для всех евреев, которые надоумили тебя позвонить мне».

После блокировки рэпер пошел в твиттер, где первым делом написал, что собирается устроить «death con 3» на евреев. Вероятно, он имел в виду американскую шкалу готовности вооруженных сил DEFCON, где третья стадия означает повышенную боеготовность.

В октябре же во время показа своей марки Yeezy на Парижской неделе моды он представил футболки со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке. Затем он потерял совместные проекты с Balenciaga и adidas, еще раз отметился антисемитскими высказываниями, выразил симпатию Гитлеру, а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида, за что Twitter в очередной раз заблокировал его учетную запись.

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