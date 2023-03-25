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Пригожин: после участия в боевых действиях в ЧВК «Вагнер» помилованы более 5 тыс. заключенных

Семён Гудошников
Сегодня в 12:13

После окончания контракта с ЧВК «Вагнер» было помиловано более 5 тыс. заключенных. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин. Его комментарий опубликован в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

По словам основателя ЧВК, процент лиц, которые после участия в военной операции и выхода на свободу совершили повторные преступления в течение месяца, составляет 0,31. «Это в десять-двадцать раз меньше, чем стандартные показатели до СВО», — утверждает Пригожин.

«В основном те, кто совершает преступления, наносят увечья различной степени тяжести тем, кто впрягается за киевский режим и выступает против задач, которые поставлены в рамках СВО», — говорит он, добавляя, что «преступность в России мы снизили в 10 раз».

Сколько человек было завербовано ЧВК «Вагнер» из российских тюрем официальные лица и представители ЧВК не сообщали. По данным организации «Русь сидящая»*, на декабрь 2022 года таких было 42-43 тыс. человек.

В феврале Пригожин говорил, что ЧВК «Вагнер» больше не принимает заключенных для участия в боевых действиях. Перед людьми, кто уже в ЧВК, «все обязательства выполняются», сообщал он, не поясняя причин окончания вербовки.

*«Русь сидящая» внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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