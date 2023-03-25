РКН собирается бороться с виртуальными номерами

Роскомнадзор предлагает задействовать оборудование, установленное у провайдеров в рамках закона о суверенном рунете, для ограничения доступа к средствам анонимизации. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства.
Согласно пояснительной записке, к средствам анонимизации относятся сервисы, позволяющие регистрироваться на сайтах и в мессенджерах при помощи виртуального номера телефона. По мнению ведомства, такие сервисы способствуют «использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушают безопасность интернета в России. Если поправки примут, они вступят в силу с 1 марта 2024 года.
В Центре реагирований на инциденты информационной безопасности CERT-GIB сообщили, что в последнее время мошенники все чаще используют звонки в мессенджерах. Это позволяет обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на подмену номера. По оценке компании «Информзащита», злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев.
Эксперт юридической фирмы DRC Евгений Кравченко отметил, что предполагаемые ограничения могут быть шире, чем РКН описывает в пояснительной записке. Потенциально могут фильтроваться любые средства анонимизации. При этом он напомнил, что использование виртуальных номеров не запрещено в России.
С декабря 2022 года в Telegram можно регистрироваться через виртуальные номера, купленные за криптовалюту на сервисе Fragment, который основал Павел Дуров. Они также подпадают под описание Роскомнадзора.