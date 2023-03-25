РКН собирается бороться с виртуальными номерами

Согласно пояснительной записке, к средствам анонимизации относятся сервисы, позволяющие регистрироваться на сайтах и в мессенджерах при помощи виртуального номера телефона. По мнению ведомства, такие сервисы способствуют «использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушают безопасность интернета в России. Если поправки примут, они вступят в силу с 1 марта 2024 года.