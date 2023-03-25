Умер основатель Intel Гордон Мур, сформулировавший «закон Мура»

В 1968 году он вместе с Робертом Нойсом основал компанию MN Electronics, позже переименованную в Intel, которая на данный момент является одним из ведущих производителей микропроцессоров. Мур проработал в ней 38 лет, до 2006 года, занимая должности исполнительного президента, CEO и председателя совета директоров.