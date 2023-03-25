Умер основатель Intel Гордон Мур, сформулировавший «закон Мура»

В возрасте 94 лет скончался американский инженер и предприниматель Гордон Мур, сооснователь компании Intel. Об этом говорится на сайте технологического гиганта. Там отмечается, что Мур «мирно умер в пятницу, 24 марта, в окружении семьи в своем доме на Гавайях».
«Хотя он никогда не стремился стать известным, видение Гордона и работа всей его жизни позволили внедрить феноменальные инновации и технологические разработки, которые формируют нашу повседневную жизнь», — отметил президент Фонда Гордона и Бетти Мур Харви Файнберг.
В 1957 году Гордон Мур выступил одним из основателей компании Fairchild Semiconductor, которая первой в мире создала интегральную схему пригодную для массового производства. Именно Мур в 1965 году сформулировал так называемый «закон Мура», который гласит, что число транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.
В 1968 году он вместе с Робертом Нойсом основал компанию MN Electronics, позже переименованную в Intel, которая на данный момент является одним из ведущих производителей микропроцессоров. Мур проработал в ней 38 лет, до 2006 года, занимая должности исполнительного президента, CEO и председателя совета директоров.
Последние годы жизни Мур посвятил благотворительности. Фонд, основанный им вместе с супругой, передал на благотворительные цели более 5,1 млрд долларов с момента начала своей деятельности в 2000 году. Основная работа фонда направлена на улучшение охраны окружающей среды и поддержку научных исследований по всему миру.
Forbes оценивает состояние предпринимателя в 7,2 млрд долларов. По итогам 2022 года издание поставило его на 214 строчку в рейтинге самых богатых людей планеты с состоянием 9,5 млрд долларов.