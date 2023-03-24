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В Сеуле из зоопарка сбежала зебра. Она три часа гуляла по улицам города

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:20

Из зоопарка в Сеуле сбежала зебра. Животное сломало ограждение вольера и вырвалось на свободу, после чего три часа гуляло по улицам города, сообщил The Korea Times.

Молодого самца по имени Серо видели в восточной части южнокорейской столицы неподалеку от Большого детского парка, где обитал беглец. Он прогуливался по жилому кварталу и был заснят на видео местными жителями.

Спустя пару часов зебру нашли сотрудники зоопарка. Они выстрелили в животное специальным дротиком с миорелаксантом. После этого ослабевшего Серо, наконец, поймали и вернули в вольер.

По словам сеульских властей, ни зебра, ни кто‑либо из жителей города не пострадал. Также Серо в ходе своей прогулки не испортил ничье имущество.

По словам сотрудников зоопарка, трехлетний Серо стал беспокойным после того, как скончались его родители. Он отказывался находиться в своем законе и дрался с живущим по-соседству кенгуру.

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