Роберт Паттинсон и Роберт Дауни-мл. сыграют в кино Адама МакКея «Средний рост, среднее телосложение»

Роберт Паттинсон и Роберт Дауни-мл. снимутся в новом фильме Адама МакКея, автора «Копов в глубоком запасе» и ленты «Не смотрите наверх». Картина будет называться «Средний рост, среднее телосложение», сообщил Puck.
Актеры сыграют главные роли в ленте, которая описывается как мрачная политическая сатира о серийном убийце. Помимо них, в проекте примут участие Эми Адамс («Афера по-американски», «Большие глаза») и Форест Уитакер («Прибытие», «Взвод»).
Детали сюжета держатся в секрете. Однако известно, что в его центре будет амбициозный маньяк, который желает стать политиком, чтобы смягчить законодательство и сделать его более лояльным к убийцам вроде него.
Паттинсон, вероятно, сыграет как раз роль политика-серийника. Какая роль достанется Дауни-мл., остается загадкой. Когда стартуют съемки фильма, также неизвестно.
Издание отмечает, что стоимость проекта оценивается как высокая для жанра политической сатиры. Это, как считают журналисты, может отпугнуть некоторые студии, которые могли бы заинтересоваться картиной.