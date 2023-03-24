Французская компания ADEO, которой принадлежит сеть магазинов Leroy Merlin, передаст российский бизнес местному менеджменту. Об этом стало известно из сообщения на сайте холдинга.
По словам представителей компании, передача бизнеса локальному менеджменту «позволит сохранить работу 45 тыс. сотрудников и обеспечить продолжение работы». ADEO уже начала переход к независимому управлению.
Ранее компания уже остановила инвестиции в российский рынок. Передачу активов должны будут одобрить власти страны. Сделка, как заявили в Leroy Merlin, не повлияет на работу сети.
В данный момент в России работают 111 гипермаркетов Leroy Merlin в 65 городах. Компания присутствует на российском рынке уже более восемнадцати лет, с 2004 года. Свыше 60% ассортимента сети производится в России.