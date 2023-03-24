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Вышел рейтинг лучших университетов мира QS. В него попали 55 вузов России — больше, чем когда‑либо

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:33

Британская компания Quacquarelli Symonds обновила рейтинг лучших университетов мира. В него впервые попали 55 вузов России — больше, чем когда‑либо. В прошлом году в топ входило 51 учебное заведение.

Авторы перечня выделили лучшие вузы в пяти категориях. 13 российских вузов отметили в категории «Искусство и гуманитарные науки», 2 — в категории «Науки о жизни и медицина», 15 — в «Естественных науках», 13 — в «Социальных науках и менеджменте», 16 — в категории «Инженерное дело и технологии».

Гарвардский университет возглавил четыре первые категории, в последней лидером стал Массачусетский технологический институт (МТИ). МТИ также получил первую строчку в общем рейтинге.

МГУ имени Ломоносова занял в перечне 75-е место, МГТУ имени Баумана — 230-е. Новосибирский государственный университет стал 260-м, а Томский — 264-м. Рядом с ними в рейтинге расположились парижский Sciences Po, Тель-Авивский университет и Университет Аризоны.

Также в список попали Московский политех, СПбГУ, РУДН, Высшая школа экономики, НИЯУ МИФИ, Казанский и Уральский федеральные университеты, МГИМО, ИТМО, Петербургский и Томский политехнические университеты, Дальневосточный федеральный университет, МИСИС.

QS впервые учла при отборе такие предметы, как история искусства, data science и маркетинг. Всего компания оценила образование в 54 дисциплинах. «Это наш самый большой рейтинг, отражающий более чем 15 700 разных академических программ из 1594 институтов, 103 из которых — новые», — сказали авторы рейтинга.

При оценке они учитывали академическую репутацию вузов и репутацию среди сотрудников, цитируемость научных материалов, международное сотрудничество.

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Гарвардский университетМГУМГТУ им. БауманаРУДНВШЭМГИМО
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