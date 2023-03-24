QS впервые учла при отборе такие предметы, как история искусства, data science и маркетинг. Всего компания оценила образование в 54 дисциплинах. «Это наш самый большой рейтинг, отражающий более чем 15 700 разных академических программ из 1594 институтов, 103 из которых — новые», — сказали авторы рейтинга.