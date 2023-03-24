Реклама
Новости

Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемического распространения сибирской язвы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:34

Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемического распространения сибирской язвы после нескольких случаев заражения. Болезнь не передается от человека к человеку, подчеркнуло ведомство в своем телеграм-канале.

«Специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу. Ситуация находится на контроле службы», — сообщили там. Лабораторные исследования крови не подтвердили наличия сибирской язвы у двух пациентов, госпитализированных в Подмосковье с подозрением на заболевание.

15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил о госпитализации с сибирской язвой двух жителей республики. Россельхознадзор Чувашии назвал вероятной причиной вспышки сибирской язвы незаконный подворный убой нелегально купленного быка, которого не вакцинировали.

В чувашской деревне, где выявили случаи заражения, ввели карантин, на территории округа — ЧС. По словам Николаева, с заболевшими контактировали более 130 человек, они сидят дома под присмотром медиков.

расскажите друзьям
теги
РоспотребнадзорРоссельхознадзор
люди
Олег Николаев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»