Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемического распространения сибирской язвы после нескольких случаев заражения. Болезнь не передается от человека к человеку, подчеркнуло ведомство в своем телеграм-канале.
«Специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу. Ситуация находится на контроле службы», — сообщили там. Лабораторные исследования крови не подтвердили наличия сибирской язвы у двух пациентов, госпитализированных в Подмосковье с подозрением на заболевание.
15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил о госпитализации с сибирской язвой двух жителей республики. Россельхознадзор Чувашии назвал вероятной причиной вспышки сибирской язвы незаконный подворный убой нелегально купленного быка, которого не вакцинировали.