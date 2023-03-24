В России выпустят учебное пособие по семьеведению

Специалист добавила, что проект будет проходить апробацию в ближайшее время. Он призван подготовить подростков к будущей семейной жизни и рождению детей. Среди его целей также — получение базовых знаний о психологии и педагогике, улучшение психоэмоционального состояние подростков и формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности.