В России выпустят учебное пособие по семьеведению

Институт изучения детства, семьи и воспитания вместе с социально-просветительским проектом «Азбука семьи» выпустят учебное пособие по семьеведению. Об этом сообщило РИА «Новости».
Издание будет предназначено для подростков. Его целью, по словам создателей, станет «укрепление традиционных семейных ценностей молодежи». Когда пособие выйдет в печать, пока не уточняется.
В книге школьники смогут найти советы по построению межличностных отношений. Также учебник должен помочь детям в вопросах самоопределения, коммуникации с родителями, проработки психологических травм и других.
«Из мониторинга ценностных ориентаций молодежи, который проводит Институт воспитания два раза в год, мы, к сожалению, констатируем довольно низкое желание создавать семью и заводить детей, что является существенной демографической проблемой», — пояснила директор Института изучения детства Наталья Агре.
По ее словам, одним из главных инструментов в решении этой проблемы становятся «методические пособия для родителей и педагогов». «А для среднего профессионального образования должны таковыми стать программы по семьеведению. Проект такой программы уже разработан», — отметила Агре.
Специалист добавила, что проект будет проходить апробацию в ближайшее время. Он призван подготовить подростков к будущей семейной жизни и рождению детей. Среди его целей также — получение базовых знаний о психологии и педагогике, улучшение психоэмоционального состояние подростков и формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности.