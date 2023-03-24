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«На душе декабрь, а за окном май–май»: Lovv66 выпустил новый трек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Lovv66 записал свой первый трек в этом году «Май–май». Это первый релиз рэпера, выпущенный на лейбле Бахти Lotus Music.

В тексте Ивана Шабашова (настоящее имя Lovv66) рассказывается о весне и зиме, при этом вторая — отражение его внутреннего состояния без возлюбленной. «На душе декабрь, а за окном май–май./В голове январь, а за окном май–май./В моих глазах февраль, а за окном май–май», — читает он в припеве.

«Афиша Daily» несколько раз разговаривала с Lovv66 — об Оксимироне*, фите мечты, встрече со Скриптонитом и любимых играх.

* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом России иноагентом.

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