«На душе декабрь, а за окном май–май»: Lovv66 выпустил новый трек

В тексте Ивана Шабашова (настоящее имя Lovv66) рассказывается о весне и зиме, при этом вторая — отражение его внутреннего состояния без возлюбленной. «На душе декабрь, а за окном май–май./В голове январь, а за окном май–май./В моих глазах февраль, а за окном май–май», — читает он в припеве.