«На душе декабрь, а за окном май–май»: Lovv66 выпустил новый трек

Lovv66 записал свой первый трек в этом году «Май–май». Это первый релиз рэпера, выпущенный на лейбле Бахти Lotus Music.
В тексте Ивана Шабашова (настоящее имя Lovv66) рассказывается о весне и зиме, при этом вторая — отражение его внутреннего состояния без возлюбленной. «На душе декабрь, а за окном май–май./В голове январь, а за окном май–май./В моих глазах февраль, а за окном май–май», — читает он в припеве.
«Афиша Daily» несколько раз разговаривала с Lovv66 — об Оксимироне*, фите мечты, встрече со Скриптонитом и любимых играх.