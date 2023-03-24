«2ГИС» назвал 285 лучших заведений общепита Москвы

Алгоритм сервиса проанализировал, какие места чаще всего искали в столице, куда активнее звонили и обращались в мессенджерах, а также где москвичи и гости Москвы делали фотоснимки. Кроме того, «2ГИС» учел позитивные отзывы, в первую очередь написанные теми, кто регулярно оценивает общепит.