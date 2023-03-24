Сервис «2ГИС» назвал 285 лучших заведений общепита Москвы. Их определили на основе предпочтений пользователей онлайн-карт, рассказали «Афише Daily» представители компании.
Алгоритм сервиса проанализировал, какие места чаще всего искали в столице, куда активнее звонили и обращались в мессенджерах, а также где москвичи и гости Москвы делали фотоснимки. Кроме того, «2ГИС» учел позитивные отзывы, в первую очередь написанные теми, кто регулярно оценивает общепит.
В итоге среди более чем 25 тыс. заведений выбрали самые популярные. «2ГИС» выделил лидеров в семи категориях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни, фуд-моллы и стритфуд.
Среди них оказались рестораны «Ёрш», «Сибирьсибирь» и «Горыныч», кафе «Библиотека» и «Кампус», бар «Тебураси», кондитерская «Особенный Наполеон», пекарня Comme à Paris, пиццерия Pizza 22 cm, паб «Дом, в котором».
Полный список победителей, получивших премию «2ГИС», можно найти на сайте сервиса. Для этого достаточно ввести в поиске «премия 2ГИС» или использовать соответствующие фильтры.
Всего премии удостоились 80 кафе, 65 кофеен, 37 ресторанов, 36 точек стритфуда, 24 кондитерские, 29 баров и 4 фуд-молла в Москве. Кроме того, лучшие места выбрали и в других 30 российских городах, а также в Астане, Алматы и Бишкеке.
«Признание миллионов пользователей — это знак качества, которому можно доверять. Мы хотим привлечь внимание к интересным компаниям и поддержать их стремление создавать классные заведения и развивать их», — заявила руководитель проекта «2ГИС» Александра Гейдек.