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Минздрав: более половины мужчин в России не доживают до 65 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:15

52% мужчин в России не доживают до 65 лет. Главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин сказал, что у практически всех мужчин старше 40 лет «жирная» печень.

«Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40—65 лет… Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся — он учился, выходил на позиции, и вот он уходит. 74 процента в этой группе — это мужчины, которые уходят на рабочем месте», — передает РИА «Новости» слова Аполихина на форуме «Здоровое общество».

Такие мужчины, как правило, не обращаются за медицинской помощью, и 81% в этой группе мужчин умирают внезапно, отметил он. Также эксперт рассказал о «жирной» печени, возникающей из‑за хронического стресса: «Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально».

«Для мужчин очень важна физическая нагрузка. Анаэробная нагрузка для мужчин является принципиальным видом снятия стресса», — сказал Аполихин.

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