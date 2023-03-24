Минздрав: более половины мужчин в России не доживают до 65 лет

Такие мужчины, как правило, не обращаются за медицинской помощью, и 81% в этой группе мужчин умирают внезапно, отметил он. Также эксперт рассказал о «жирной» печени, возникающей из‑за хронического стресса: «Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально».