Никаких детей и кислых лиц: тиктокер поделился ультимативным списком своих свадебных правил

Тиктокер Мойо Аджибаде поддержал популярную в соцсети тенденцию делиться списком собственных «свадебных правил». Это перечень предупреждений для гостей церемонии, которые те обязаны учитывать. Например, @yourboymoyo требует поставить телефон на беззвучный режим и не делать громких объявлений: «Это наш день. Меня не волнует, что твоя жена беременна, что у тебя новая работа и что, черт возьми, ты хочешь сделать предложение руки и сердца», — произносит блогер. Кроме того, он запрещает гостям приходить с кем‑то, кого нет в списках, и требует «одеваться корректно» — как минимум найти в гардеробе что‑то кроме джинсов. «Люди думают, что я шучу, когда говорю об охране на своей свадьбе. Крупные, очень крупные охранники будут там со списком правил, и если вы их нарушаете, они вышвырнут вас», — такими словами Аджибаде заканчивает ролик.