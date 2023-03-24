Никаких детей и кислых лиц: тиктокер поделился ультимативным списком своих свадебных правил

Тиктокер Мойо Аджибаде поддержал популярную в соцсети тенденцию делиться списком собственных «свадебных правил». Это перечень предупреждений для гостей церемонии, которые те обязаны учитывать. Например, @yourboymoyo требует поставить телефон на беззвучный режим и не делать громких объявлений: «Это наш день. Меня не волнует, что твоя жена беременна, что у тебя новая работа и что, черт возьми, ты хочешь сделать предложение руки и сердца», — произносит блогер. Кроме того, он запрещает гостям приходить с кем‑то, кого нет в списках, и требует «одеваться корректно» — как минимум найти в гардеробе что‑то кроме джинсов. «Люди думают, что я шучу, когда говорю об охране на своей свадьбе. Крупные, очень крупные охранники будут там со списком правил, и если вы их нарушаете, они вышвырнут вас», — такими словами Аджибаде заканчивает ролик.
В следующем ролике блогер называет еще четыре правила. Прежде всего, никаких детей на свадьбе: «даже если они милые, даже если это наши родственники, меня не волнует, даже если это мои дети». Помимо этого, запрещается приходить в плохом настроении и просто сидеть за столом — нужно танцевать и веселиться. «Если я увижу, что кто‑то сидит с кислым лицом и ничего не делает, его выгонят», — предупреждает Аджибаде. После мероприятия все гости должны поделиться сделанными фотографиями, залив их в облачное хранилище. А если приглашенный заболел — он обязан остаться дома.
Многие комментаторы поддержали список свадебных правил тиктокера, а некоторые даже попросили пригласить их на такую свадьбу — они обещают уважать перечисленные критерии. Особенно пользователи поддерживают пункт, согласно которому нельзя брать с собой детей. «Представьте, что вы собираетесь поцеловаться, и вдруг чей‑то ребенок начинает плакать», — пишут под роликом.