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Россия получила по долгам других стран в четыре раза меньше запланированного из‑за санкций

Виктория Шанина
Сегодня в 12:32

Проценты по госкредитам, которые Россия предоставила другим странам, составили менее четверти от запланированной суммы в 2022 году. Об этом пишет РБК, в распоряжение которого попал план-график мероприятий Минфина по выполнению документов стратегического планирования за прошлый год.

Вместо предполагаемых 48,68 млрд рублей Россия собрала с иностранных заемщиков только 11,13 млрд. При этом в 2021-м процентный доход по таким займам составлял около 52 млрд рублей, а еще годом ранее — более 64 млрд.

В документе Минфина отмечается, что некоторые иностранные заемщики не выполнили запланированные переводы из‑за санкций. После начала российской военной операции на территории Украины американское Министерство финансов запретило проводить операции с Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния России.

В 2023 году сумма поступлений должна вырасти благодаря новому механизму уступки прав требований по долговым обязательствам, отмечает РБК. Это означает, что долг могут выкупить юрлица, ведущие деятельность на территории страны-должника и не попавшие под санкции.

Согласно данным портала «Электронный бюджет», по состоянию на 21 марта 2023 года Россия получила 0,3 млрд рублей процентного дохода по долгам зарубежных стран и компаний-заемщиков.

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