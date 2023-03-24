Россия получила по долгам других стран в четыре раза меньше запланированного из‑за санкций

Проценты по госкредитам, которые Россия предоставила другим странам, составили менее четверти от запланированной суммы в 2022 году. Об этом пишет РБК, в распоряжение которого попал план-график мероприятий Минфина по выполнению документов стратегического планирования за прошлый год.