В московском метро развесят больше тысячи схем с автографом Путина

«Помимо работающих станций там размещены и те, которые откроются в 2023 году. Последний раз подобную схему выпускали в 1950-х годах, а затем перестали», — заявили в дептрансе. Заммэра Максим Ликсутов сказал, что «такими быстрыми темпами, как за последние 10 лет», московское метро никогда не строилось.