В московском метро развесят больше тысячи схем с автографом Путина

На станциях метро Москвы и в поездах начали вывешивать географические схемы с подписью Владимира Путина. План — разместить более 1200 таких карт, сообщается в телеграм-канале московского дептранса.
Схему московского метро Путин подписал по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина во время открытия Большой кольцевой линии 1 марта. Карты с подписью появятся в вагонах поездов «Москва» и «Русич».
«Помимо работающих станций там размещены и те, которые откроются в 2023 году. Последний раз подобную схему выпускали в 1950-х годах, а затем перестали», — заявили в дептрансе. Заммэра Максим Ликсутов сказал, что «такими быстрыми темпами, как за последние 10 лет», московское метро никогда не строилось.