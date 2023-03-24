Минэкономики приостановило работу портала открытых данных РФ

Портал был запущен в 2014 году для публикации открытых данных — «информации органов власти, размещаемой в машиночитаемом формате и свободной от авторских прав», поясняет «Коммерсант». Такой информацией могут быть статистика, реестры, государственные базы данных. Предполагается, что бизнес на основе этой информации может создавать мобильные приложения и электронные сервисы.