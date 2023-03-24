Минэкономики приостановило работу портала открытых данных РФ

Минэкономики временно закрыло портал открытых данных РФ, который находился по ссылке. Об этом ведомство сообщило «Коммерсанту».
В качестве причины министерство указало обновление сайта. Планируется инвентаризация данных, модернизация функционала и переезд на единую цифровую платформу «ГосТех».
«Портал будет пересобираться. Цель — понять, какие со стороны рынка есть запросы на его устройство, какие функции нужны, чего на нем не хватает», — сказал директор департамента развития цифровой экономики ведомства Владимир Волошин.
В ближайшее время Минэкономики также хочет определиться с целевым наполнением ресурса, для этого при ведомстве будет создана экспертная рабочая группа. Предположительно, на обновление портала потребуется как минимум 4–6 месяцев.
Портал был запущен в 2014 году для публикации открытых данных — «информации органов власти, размещаемой в машиночитаемом формате и свободной от авторских прав», поясняет «Коммерсант». Такой информацией могут быть статистика, реестры, государственные базы данных. Предполагается, что бизнес на основе этой информации может создавать мобильные приложения и электронные сервисы.
В 2018 году портал провел самообследование по поручению «Открытого правительства». Выяснилось, что в среднем органы власти соответствовали стандартам максимальной открытости на 20–40%. Требования по публикации данных выполнялись формально, а потребности целевой аудитории не были удовлетворены.