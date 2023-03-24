Казахстан с апреля ограничит параллельный импорт в Россию

С 1 апреля власти Казахстана запускают онлайн-систему для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Она необходима для борьбы с обходом санкций при поставках в Россию, пишет Eurasianet со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который захотел остаться анонимным.
«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — сказал источник издания.
Он добавил, что Казахстан осознает риски вторичных санкций и внимательно следит за взаимной торговлей со всеми партнерами.
Eurasianet напоминает, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди объяснял всю сложность ситуации. Страна не хочет портить отношения ни с Россией, ни с Западом.
«У Казахстана исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Наши экономики связаны между собой уже давно, и поэтому вся эта ситуация определенно достаточно тяжела для нас, для нашей экономики, и мы пытаемся избежать каких‑либо негативных последствий от санкций», — сказал тогда Тлеуберди.