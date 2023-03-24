Казахстан с апреля ограничит параллельный импорт в Россию

«У Казахстана исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Наши экономики связаны между собой уже давно, и поэтому вся эта ситуация определенно достаточно тяжела для нас, для нашей экономики, и мы пытаемся избежать каких‑либо негативных последствий от санкций», — сказал тогда Тлеуберди.