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Казахстан с апреля ограничит параллельный импорт в Россию

Виктория Шанина
Сегодня в 09:56

С 1 апреля власти Казахстана запускают онлайн-систему для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Она необходима для борьбы с обходом санкций при поставках в Россию, пишет Eurasianet со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который захотел остаться анонимным.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — сказал источник издания.

Он добавил, что Казахстан осознает риски вторичных санкций и внимательно следит за взаимной торговлей со всеми партнерами.

Eurasianet напоминает, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди объяснял всю сложность ситуации. Страна не хочет портить отношения ни с Россией, ни с Западом.

«У Казахстана исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Наши экономики связаны между собой уже давно, и поэтому вся эта ситуация определенно достаточно тяжела для нас, для нашей экономики, и мы пытаемся избежать каких‑либо негативных последствий от санкций», — сказал тогда Тлеуберди.

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