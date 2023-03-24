Производитель кофе Jacobs может отказаться от использования этого бренда в России

Российское подразделение производителя кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в нескольких торговых сетях и на розничном рынке.
По словам собеседников газеты, изменение бренда для российского рынка активно обсуждается, но финального решения пока нет. В числе новых марок — Monarch и Milicano (сейчас так называются отдельные линейки кофе Jacobs).
Предполагается, что смена бренда даст российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции. После начала военной операции JDE сделала упор на самостоятельное развитие российского подразделения компании, прекратила инвестиции в рекламу и расширение производства.
В JDE «Коммерсанту» сказали, что планируют продолжить обеспечивать своей продукцией клиентов и потребителей в России через местное представительство. А усиление локализации поможет «наилучшим образом удовлетворить спрос».
Источники газеты добавляют, что отказаться от использования бренда в России может также Tchibo. Среди вариантов нового названия — Gold.