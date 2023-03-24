World Athletics запретила трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях

World Athletics также заявила, что восстановит членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако российских и белорусских спортсменов к соревнованиям по-прежнему не допустят: их отстранение продлили. Это означает, что атлеты из России и Беларуси не смогут участвовать в квалификационных турнирах Олимпиады-2024 в Париже.