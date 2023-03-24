Международная ассоциация легкоатлетических федераций, также известная как World Athletics, запретила трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях. Об этом организация сообщила на своем сайте.
В World Athletics отметили, что провели консультации с федерациями, тренерами, спортсменами, Международным олимпийским комитетов, представителями сообщества трансгендеров и правозащитниками.
«Стало очевидно, что в спорте не было большой поддержки того варианта, который был изначально представлен заинтересованным сторонам, требующего, чтобы трансгендерные спортсмены поддерживали уровень тестостерона ниже 2,5 нмоль/л в течение 24 месяцев», — заявили в ассоциации.
Представители организации подчеркнули, что у World Athletics есть достаточно доказательств того, что трансгендерные спортсменки имели бы физические преимущества перед соперницами, если выступают в женской категории.
В World Athletics подчеркнули, что в данный момент в легкой атлетике нет спортсменок-трансгендеров, которые могли бы подтвердить или опровергнуть результаты исследований ученых.
«Решения всегда трудны, когда они связаны с конфликтующими потребностями и правами разных групп, но мы по-прежнему придерживаемся мнения, что должны поддерживать справедливость в отношении спортсменок превыше всех других соображений», — отметил президент World Athletics Себастьян Коу.
При этом атлетам с нарушениями полового развития (так называемым интерсекс-людям) разрешат участвовать в женских соревнованиях при допустимом уровне тестостерона в крови на протяжении двух лет.
ТАСС пояснил, что это исключение коснется в частности двукратную олимпийскую чемпионку Кастер Семеня из ЮАР, серебряного призера Игр в Токио Кристин Мбома из Намибии и серебряного призера Игра 2016 года Франсин Нийонсаба из Бурунди.
World Athletics также заявила, что восстановит членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако российских и белорусских спортсменов к соревнованиям по-прежнему не допустят: их отстранение продлили. Это означает, что атлеты из России и Беларуси не смогут участвовать в квалификационных турнирах Олимпиады-2024 в Париже.