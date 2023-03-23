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Николь Кидман и Дакота Фаннинг планируют сняться в сериале «Идеальная пара»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:55

Лауреатка премии «Оскар» Николь Кидман и звезда фильмов «Я — Сэм» и «Паутина Шарлотты» Дакота Фэннинг обсуждают свое участие в сериале Netflix «Идеальная пара». Об этом сообщил Deadline.

Шоу поставят по одноименному роману Элин Хильдербранд, опубликованному в 2018 году. Оно расскажет об убийстве уроженки острова Нантакета Селесты Отис, которая собиралась выйти замуж за мужчину из богатой семьи.

В сериале будет шесть эпизодов. В них можно будет увидеть Мэган Фахи («Белый лотос»), Льва Шрайбера («Крик»), Ив Хьюсон («Тесла») и Джека Рейнора («Солнцестояние»). Они также ведут переговоры о съемках в «Идеальной паре».

Режиссером и исполнительным продюсером шоу станет Сюзанна Бир, известная по сериалу «Отыграть назад» и хоррору «Птичий короб». Разработкой проекта займутся The Jackal Group и 21 Laps.

Шоураннером «Идеальное пары» выступит Дженна Ламия. Она будет продюсировать сериал вместе с Шоном Леви, Джошем Барри, Хильдербранд, Гейлом Берманов и Хендом Багдади.

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