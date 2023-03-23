Николь Кидман и Дакота Фаннинг планируют сняться в сериале «Идеальная пара»

В сериале будет шесть эпизодов. В них можно будет увидеть Мэган Фахи («Белый лотос»), Льва Шрайбера («Крик»), Ив Хьюсон («Тесла») и Джека Рейнора («Солнцестояние»). Они также ведут переговоры о съемках в «Идеальной паре».