Элизабет Олсен обвиняют в убийстве жены Джесси Племонса в трейлере сериала «Любовь и смерть»

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер мини-сериала «Любовь и смерть», который выйдет на стриминговой платформе в конце апреля. Шоу расскажет реальную историю домохозяйки Кэнди Монтгомери, обвиненной в убийстве.
Главную роль в сериале исполнила Элизабет Олсен («ВандаВижен», «Сожалею о вашей утрате»). Ее героине, согласно сюжету, наскучивает размеренная жизнь в маленьком городе, и тогда она заводит тайный роман с соседом Алланом Гором.
Паре удается скрывать свои отношения от супругов, но однажды жену Гора Бетти обнаруживают мертвой. Неизвестный преступник зарубил женщину топором, нанеся ей 41 удар. Им, как начинают верить полицейские, могла быть Кэнди.
«Я этого не делала», — утвреждает Монтгомери в трейлере. Однако правоохранители все же обвиняют женщину в жестоком убийстве. После этого Кэнди готовится предстать перед судом. «Судьям нужно увидеть в тебе человека», — говорит ей адвокат.
Как Кэнди будет защищать себя в ходе процесса, как убийство повлияет на ее отношения с мужем и любовником, которого сыграл Джесси Племонс, станет известно 27 апреля. В этот день шоу выйдет на HBO Max.
Сценаристом сериала стал Дэвид Келли. Николь Кидман выступила одним из исполнительных продюсеров проекта. Лесли Линка Глэттер срежиссировала первые четыре эпизода, а также заключительную, седьмую серию.
В актерский состав проекта вошли Патрик Фьюджит («Вавилон»), Лили Рейб («Американская история ужасов», «Отыграть назад»), Кристен Риттер, Том Пелфри, Кейр Гилкрист и Элизабет Марвел.