Элизабет Олсен обвиняют в убийстве жены Джесси Племонса в трейлере сериала «Любовь и смерть»

«Я этого не делала», — утвреждает Монтгомери в трейлере. Однако правоохранители все же обвиняют женщину в жестоком убийстве. После этого Кэнди готовится предстать перед судом. «Судьям нужно увидеть в тебе человека», — говорит ей адвокат.