Paramount снимает ремейк «Головокружения» Хичкока. Главную роль может сыграть Роберт Дауни-младший

«Головокружение» рассказываете о детективе Фергюсоне с депрессией и паническим страхом высоты. Он отвечает на мольбу старого приятеля последить за его женой, страдающей раздвоением личности, и становится подставной фигурой в зловещей интриге. Фильм основан на романе «Из царства мертвых» Буало и Нарсежака.