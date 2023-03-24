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Paramount снимает ремейк «Головокружения» Хичкока. Главную роль может сыграть Роберт Дауни-младший

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:40

Paramount Pictures начала производство ремейка «Головокружения» Альфреда Хичкока, выпущенного в 1958 году. На главную роль бывшего копа Скотти Фергюсона претендует Роберт Дауни-младший, сообщает Deadline.

Сценарий напишет Стивен Найт («Табу», «Острые козырьки»). Продюсером выступит Дауни-младший. Про режиссера и даты съемок пока ничего неизвестно.

«Головокружение» рассказываете о детективе Фергюсоне с депрессией и паническим страхом высоты. Он отвечает на мольбу старого приятеля последить за его женой, страдающей раздвоением личности, и становится подставной фигурой в зловещей интриге. Фильм основан на романе «Из царства мертвых» Буало и Нарсежака.

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Роберт Дауни-младший
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