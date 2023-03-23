Режиссер Александр Фомин поставит сериал «Министерства всего хорошего»

Российский режиссер Александр Фомин («Молодой человек») снимет сериал «Министерства всего хорошего», сценарий которого подготовил Александр Цыпкин («Беспринципные», «Нежность»). Об этом сообщил телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Шоу будет состоять из восьми серий. В его основу ляжет рассказ Цыпкина «Московская горка». Его действие разворачивается в одном дворе, где дети решают поделиться друг с другом семейными секретами.
По мотивам рассказа уже вышла короткометражная лента Радды Новиковой. Она получила награды MosFilm Fest, Prague Independent Film Festival и ReMovie Awards. Теперь же «Московская горка» превратится в сериал.
Все его эпизоды поставит Фомин. Сам режиссер назвал предложение о работе над «Министерствами всего хорошего» неожиданным. «Я обрадовался и согласился», — отметил он. Кинематографист добавил, что съемки начнутся уже скоро.
Фомин поделился, что встретился с Цыпкиным в Мексике во время путешествия по Латинской Америке. Фомин опоздал на встречу больше, чем на час, из‑за проблем с такси. Но Цыпкин его дождался, а после беседы предложил взяться за проект.
«Мы поболтали про „Карамору“, про создание новых миров в кино. И тут он мне рассказывает своб идею фантастического сериала „Министерство всего хорошего“. Меня как‑то сразу цепляет, начинаю по фану тоже что‑то предлагать, докручивать», — рассказал Фомин.