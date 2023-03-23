Томми Вайсо снял первый за почти 20 лет полнометражный фильм. У него появился трейлер

Режиссер и звезда «Комнаты» Томми Вайсо выпустил трейлер своего нового полнометражного фильма. Картина получила название «Большая акула».
По сюжету трое пожарных — Джорджи, Патрик и Тим — спасают Новый Орлеан от нападения большой акулы-убийцы. Трейлер «Большой акулы» показывали зрителям на сеансах «Комнаты» в течение последних месяцев. Это будет его первая полнометражная работа Вайсо за последние 20 лет.
Премьера «Большой акулы» состоится 2 апреля, на первые показы придет сам Вайсо. Затем фильм будут постепенно крутить в остальных кинотеатрах США на протяжении восьми месяцев, после чего режиссер представил «официальный финальный монтаж».
Вайсо сыграл одну из главных ролей в «Большой акуле». Помимо него в ленте снялись Грег Сестеро, Исайя Лаборд.