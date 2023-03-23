Томми Вайсо снял первый за почти 20 лет полнометражный фильм. У него появился трейлер

По сюжету трое пожарных — Джорджи, Патрик и Тим — спасают Новый Орлеан от нападения большой акулы-убийцы. Трейлер «Большой акулы» показывали зрителям на сеансах «Комнаты» в течение последних месяцев. Это будет его первая полнометражная работа Вайсо за последние 20 лет.