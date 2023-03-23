В Абу-Даби запустили ховербайк для спасения людей

В столице Объединенных Арабских Эмиратов представили летающий мотоцикл, предназначенный для поисково-спасательных операций. Он сможет летать со скоростью до 80 км/ч в течение 40 минут подряд, сообщает The National News.
Ховербайк Xturismo способен подниматься в воздух на 20 метров под управлением четырех мощных боковых вентиляторов, при этом байк весит 300 килограммов. Пользоваться им будут для спасательных операций в труднодоступной местности — в пустынях, к примеру.
Ховербайк изготовлен из высокопрочного углеродного волокна, используемого в авиации и космической отрасли. Его также тестировали в Японии.
Байк пригодится при добыче нефти в отдаленных районах для нефтегазовой промышленности, для поддержки операций гражданской обороны и строительстве.