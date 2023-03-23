Реклама
Новости

МВД предложило штрафовать мигрантов за плохое знание русского языка

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:04

Начальница Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова предложила внедрить рейтинг языковой адаптации для приезжающих. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В МВД считают, что мигрантам необходимо выставлять оценки за знание русского языка. Если после одного-трех месяцев пребывания в России приезжие не наберут достаточное число баллов, их предлагается штрафовать.

В течение первого года с мигрантов хотят взимать ежемесячный «адаптационный платеж», например, в 1000 рублей. После этого, если люди не улучшат свой рейтинг, сумму платежа могут увеличить.

Набрать баллы, чтобы избежать выплат, можно будет с помощью образования, прохождения языковых курсов, сдачи экзамена по русскому языку и российской истории или работы, связанной с активным использованием русского языка.

расскажите друзьям
люди
Валентина Казакова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»