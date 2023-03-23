МВД предложило штрафовать мигрантов за плохое знание русского языка

Начальница Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова предложила внедрить рейтинг языковой адаптации для приезжающих. Об этом сообщила «Парламентская газета».
В МВД считают, что мигрантам необходимо выставлять оценки за знание русского языка. Если после одного-трех месяцев пребывания в России приезжие не наберут достаточное число баллов, их предлагается штрафовать.
В течение первого года с мигрантов хотят взимать ежемесячный «адаптационный платеж», например, в 1000 рублей. После этого, если люди не улучшат свой рейтинг, сумму платежа могут увеличить.
Набрать баллы, чтобы избежать выплат, можно будет с помощью образования, прохождения языковых курсов, сдачи экзамена по русскому языку и российской истории или работы, связанной с активным использованием русского языка.