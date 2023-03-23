Ученые определили причину смерти композитора Людвига ван Бетховена

Также ученым не удалось выяснить, почему композитор страдал от проблем с пищеварительной системой. Он постоянно жаловался на сильные боли в животе. Лечащий врач Бетховена регулярно прокалывал ему брюшину, выводя лишнюю жидкость. Вскрытие тела музыканта показало, что у него была водянка желудка.