Ученые определили причину смерти композитора Людвига ван Бетховена

Немецкие и британские ученые исследовали ДНК композитора Людвига ван Бетховена и определили вероятную причину смерти великого музыканта в возрасте 56 лет. Об этом сообщили в журнале Current Biology.
Исследователи обнаружили у Бетховена гепатит В. По их мнению, именно он в совокупности с генетическим риском заболевания печени и проблемами с алкоголем привел к смерти композитора.
Образцом ДНК для ученых стали восемь прядей волос Бетховена, которые сохранили его близкие и поклонники. Анализ локонов композитора, впрочем, не смог дать ответ на главную загадку жизни Бетховена — внезапную потерю слуха.
Также ученым не удалось выяснить, почему композитор страдал от проблем с пищеварительной системой. Он постоянно жаловался на сильные боли в животе. Лечащий врач Бетховена регулярно прокалывал ему брюшину, выводя лишнюю жидкость. Вскрытие тела музыканта показало, что у него была водянка желудка.
Людвиг ван Бетховен скончался 26 марта 1827 года в Вене. На момент смерти у него был цирроз печени. Композитор умер в 56 лет, спустя почти 20 лет после потери слуха.