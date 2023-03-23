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Ученые определили причину смерти композитора Людвига ван Бетховена

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

Немецкие и британские ученые исследовали ДНК композитора Людвига ван Бетховена и определили вероятную причину смерти великого музыканта в возрасте 56 лет. Об этом сообщили в журнале Current Biology.

Исследователи обнаружили у Бетховена гепатит В. По их мнению, именно он в совокупности с генетическим риском заболевания печени и проблемами с алкоголем привел к смерти композитора.

Образцом ДНК для ученых стали восемь прядей волос Бетховена, которые сохранили его близкие и поклонники. Анализ локонов композитора, впрочем, не смог дать ответ на главную загадку жизни Бетховена — внезапную потерю слуха.

Также ученым не удалось выяснить, почему композитор страдал от проблем с пищеварительной системой. Он постоянно жаловался на сильные боли в животе. Лечащий врач Бетховена регулярно прокалывал ему брюшину, выводя лишнюю жидкость. Вскрытие тела музыканта показало, что у него была водянка желудка.

Людвиг ван Бетховен скончался 26 марта 1827 года в Вене. На момент смерти у него был цирроз печени. Композитор умер в 56 лет, спустя почти 20 лет после потери слуха.

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