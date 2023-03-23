Владимир Путин учредил медаль «За храбрость». Согласно опубликованному указу, ею будут награждать россиян за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».