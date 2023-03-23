Владимир Путин учредил медаль «За храбрость». Согласно опубликованному указу, ею будут награждать россиян за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».
Получить медаль смогут не только российские граждане, но также иностранцы и лица без гражданства.
Медаль «За храбрость» имеет I и II степени. В первом случае она будет позолоченной, во втором — серебряной. В наградной системе новая медаль будет идти сразу после медалей «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу».
На лицевой стороне медали будет рельефное изображение креста с вогнутыми и закругленными концами, между которыми помещены два перекрещивающихся меча. По центру будет изображен герб России, сверху — надпись «За храбрость», снизу — лавровая и дубовая ветви. На оборотной стороне медали разместят ее номер.