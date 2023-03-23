В Нидерландах приостановили движение поездов из‑за барсучьих нор под путями

На юге Нидерландов минимум на неделю остановили движение поездов из‑за нор, которые барсуки вырыли под путями. Об этом сообщил сайт компании ProRail.
Специалисты отметили, что барсучьи норы создают риски для безопасности пассажиров. Дело в том, что из‑за них рельсы могут просесть. Чтобы ликвидировать риски, линию между городами Ден-Бош и Бокстел временно закрыли.
Теперь железнодорожной компании при участии экологов предстоит выманить барсуков из нор и перекрыть туннели, проходящие под путями. Когда эта процедура будет завершена и поезда вновь отправятся по маршруту, пока неизвестно.
Ранее в Нидерландах уже был подобный случай. Барсуки тоже вырыли норы под рельсами в провинции Фрисландия. Там также приостановили движение поездов до следующего месяца.