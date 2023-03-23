Вышел финальный трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Студия Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Его премьера состоится 31 марта.
В ролике группа неудачников отправляется в путешествие, чтобы остановить Красных волшебников, украв мощную реликвию, которая нужна им для реализации планов мирового господства.
«„Подземелья и драконы: Честь среди воров“ переносит богатый мир и игривый дух легендарной ролевой игры на большой экран в уморительном и захватывающем приключении», — гласит синопсис проекта.
В главных ролях — Крис Пайн, Мишель Родригес и звезда «Бриджертонов» Реже-Жан Пейдж. В картине также снялись Хью Грант («Ноттинг-Хилл»), Джастис Смит («Покемон. Детектив Пикачу»), София Лиллис («Оно»), Хлоя Колман («Аватар: Путь воды») и Дейзи Хед («Песочный человек»). В качестве постановщиков выступили Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли.
Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась 46 лет назад, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.