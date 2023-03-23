Реклама
Новости

Вышел финальный трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:38

Студия Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Его премьера состоится 31 марта.

В ролике группа неудачников отправляется в путешествие, чтобы остановить Красных волшебников, украв мощную реликвию, которая нужна им для реализации планов мирового господства.

«„Подземелья и драконы: Честь среди воров“ переносит богатый мир и игривый дух легендарной ролевой игры на большой экран в уморительном и захватывающем приключении», — гласит синопсис проекта.

В главных ролях — Крис Пайн, Мишель Родригес и звезда «Бриджертонов» Реже-Жан Пейдж. В картине также снялись Хью Грант («Ноттинг-Хилл»), Джастис Смит («Покемон. Детектив Пикачу»), София Лиллис («Оно»), Хлоя Колман («Аватар: Путь воды») и Дейзи Хед («Песочный человек»). В качестве постановщиков выступили Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли.

Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась 46 лет назад, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.

расскажите друзьям
люди
Хью ГрантКрис ПайнМишель РодригесДжастис СмитСофия ЛиллисДжонатан Голдстайн
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»