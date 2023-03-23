Безбожные улицы в Рязани переименуют по просьбе Союза православных женщин

1-ю и 2-ю Безбожные улицы в Рязани переименуют в 1-й и 2-й Вокзальные проезды. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».
О смене названия улиц попросил Союз православных женщин. Депутаты гордумы поддержали их инициативу. Замечание сделала лишь фракция КПРФ, которая обратила внимание на то, что с жителями переименование не обсуждали.
На Безбожных улицах находятся 8 аварийных домов без канализации с туалетами на улице. Власти планировали переименовать улицы в связи со сносом этих домов, однако, как пишет издание, застройщики так и не приступили к работе.
Депутаты КПРФ на заседании гордумы предложили сперва провести комплексное благоустройство территории, а потом уже говорить о переименовании. Фракция ЛДПР поддержала проект, предложив организовать на месте аварийного жилья общественное пространство или парк.
«Новая газета Рязань» указывает еще на одну проблему, связанную с переименованием, — рядом с Безбожными находится Вокзальная улица, и может возникнуть путаница между ней и Вокзальными проездами.