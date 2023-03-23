«Горящая изба» запустила новый подкаст о корейских сериалах под названием «Дорамеди». Это первый подкаст в России о корейской культуре.
Ведущими «Дорамеди» стали большая поклонница корейской поп-культуры, редакторка «Избы» Лера Чебитько и выпускающий редактор сайта Вика Анистратова. Вика почти не знакома с дорамами, но умеет подмечать детали и хочет понять, в чем заключается феномен такой популярности. Поэтому этот подкаст будет интересно слушать не только заядлым дорамщикам, но и новичкам.
Ведущие подкаста будут встречаться раз в две недели, чтобы обсудить одну из дорам, разобраться, почему в корейских сериалах так популярна тема с перерождением, что такое сагык, фьюжн-сагык и какая между ними разница.
Для первого выпуска команда «Горящей избы» выбрала дораму «Словно бабочка», на примере которой ведущие решили развеять все стереотипы, существующие вокруг корейских сериалов.