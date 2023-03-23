В Узбекистане завернули 80-метровую шаурму

В Городе Наманган в Узбекистане приготовили 80-метровый лаваш и завернули в него шаурму. Об этом сообщает местное издание Podrobno.uz.
Кушанье изготовили в честь Навруза — праздника прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
В создании мегашаурмы поучаствовали 100 поваров, в лаваш они закатали 80 килограмм мяса, 40 килограмм помидоров и огурцов, 15 килограмм жареного картофеля и 20 литров соуса. Вес получившегося изделия составил 160 килограмм.
Длина в 80 метров — рекордная для узбекского лаваша. Прошлый рекорд принадлежал 31,5-метровому лавашу, приготовленному в Ташкенте.
Если верить Книге рекордов России, то самая длинная шаурма в мире была приготовлена в декабре 2021 года в петербургском фуд-молле Vokzal 1853. Организатор проекта — стритфуд-сеть «Vлаvаше», габариты созданной шаурмы — 151 метр длины и 245,7 килограмма веса. Рекорд зафиксировал эксперт из Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов.