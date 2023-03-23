В Узбекистане завернули 80-метровую шаурму

Если верить Книге рекордов России, то самая длинная шаурма в мире была приготовлена в декабре 2021 года в петербургском фуд-молле Vokzal 1853. Организатор проекта — стритфуд-сеть «Vлаvаше», габариты созданной шаурмы — 151 метр длины и 245,7 килограмма веса. Рекорд зафиксировал эксперт из Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов.