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В России МРОТ вырастет на 18,5% с 2024 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:57

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции», — сказал он, перечисляя стоящие перед кабмином задачи.

По словам Мишустина, особое внимание правительство уделит работникам бюджетной сферы (педагоги, преподаватели, врачи), которые должны «получать достойную плату за свой непростой труд».

Премьер-министр также анонсировал дополнительное увеличение социальных пенсий с 1 апреля. Таким образом, их рост за год составит более 13,5%.

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